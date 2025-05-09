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Путин: мы помним уроки Второй мировой войны

Российский лидер заявил, что наш народ никогда не согласится с попытками оболгать подлинных победителей.
Глеб Владовский 2025-05-09 10:20:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия помнит уроки Второй мировой войны. Такое заявление сделал на Параде Победы Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий - с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей!» - подчеркнул он.

Ранее Путин поздравил участников Парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, Парад Победы в Москве начался в 10.00 мск. Помимо российских парадных расчетов, в нем также приняли участие парадные расчеты из иностранных государств.

#9 мая #день победы #Красная площадь #Владимир Путин #Парад Победы-2025
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