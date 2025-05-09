Россия помнит уроки Второй мировой войны. Такое заявление сделал на Параде Победы Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий - с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей!» - подчеркнул он.

Ранее Путин поздравил участников Парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, Парад Победы в Москве начался в 10.00 мск. Помимо российских парадных расчетов, в нем также приняли участие парадные расчеты из иностранных государств.