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Космонавты с МКС поздравили россиян с 80-й годовщиной Великой Победы

Российские космонавты призвали хранить память о тех, кто освободил мир от фашизма, кто остановил врага и уже не вернулся домой, чествовать тех, кто ковал победу в тылу и тех, кто выжил под бомбардировками врага и в блокаде.
Марина Крижановская 2025-05-09 00:00:09
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили соотечественников с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Они отметили, что с момента окончания той страшной войны минуло уже 80 лет, которая завершилась безоговорочной победой нашей страны. Поэтому святой обязанностью каждого гражданина является сохранение памяти о подвиге своих предков.

Во время поздравления они держали копию того самого штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в Берлине водрузили на крыше здания Рейхстага военнослужащие Красной Армии 1 мая 1945 года.

«Для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы», - заявили они.

При этом по мнению космонавтов, борт МКС является ярким примером того, как представители разных стран могут вместе создать что-то по-настоящему важное и полезное для всего человечества.

В этот великий и знаменательный день, продолжили специалисты Роскосмоса, наша страна вспоминает завоевавших Великую Победу и освободивших мир от фашизма, тех, кто остановил врага и не вернулся со сражений.

Также важно чествовать тех, кто ковал победу в тылу, кто пережил голод, бомбежки и блокаду. Космонавты призвали помнить и тех, кто восстанавливал страну из послевоенных руин.

#космос #день победы #роскосмос #мкс #поздравление
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