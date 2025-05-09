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«Искандеры» выехали к Манежной площади для участия в Параде Победы

До Парада Победы в Москве остается около двух часов.
Глеб Владовский 2025-05-09 08:06:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Колонна ОТРК «Искандер» выехала к Манежной площади для участия в Параде Победы. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На опубликованных кадрах видно, как «Искандеры» вместе с другими единицами бронетехники готовятся к предстоящему мероприятию. Среди образцов можно увидеть в том числе САУ «Мста-С» и БТР-82.

Кроме того, на улицах Москвы замечены танки Т-90М «Прорыв» и ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что свыше 130 единиц военной техники выдвинулось на Парад Победы на Красной площади. «Звезда» опубликовала кадры колонны с улиц города. До торжественного мероприятия осталось около двух часов. 

#Москва #9 мая #наш эксклюзив #Манежная площадь #колонна техники #Парад Победы-2025
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