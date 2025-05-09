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Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы подчеркнул, что главным оружием будущей Победы россиян является наследие фронтового поколения.
Глеб Владовский 2025-05-09 08:52:33
© Фото: Telegram: mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале градоначальника.

«Благодарная память вновь и вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла. С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму, и свято храним то, что дороже всего», - заявил Собянин.

Мэр Москвы также подчеркнул, что наследие фронтового поколения - это главное оружие будущей Победы россиян, сражающихся за добро и справедливость. Этот дар передается по наследству будущим поколениям.

Напомним, Парад Победы в Москве начнется в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также примут участие парадные расчеты из 13 государств. Главными его героями станут ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

#Москва #в стране и мире #9 мая #день победы #Сергей Собянин
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