Китайские военнослужащие спели «Священную войну» перед Парадом Победы

В Москве на Красной площади стартовали торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом парада по площади прошли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Участники китайского парадного расчета исполнили на русском языке песню «Священная война».

Военный парад с участием иностранных делегаций начнется в 10:00 по московскому времени. По Красной площади пройдут расчеты из 13 стран, в числе которых Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, КНР, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

На трибунах также ожидается присутствие ветеранов из Армении, Израиля, Монголии, США, а также ряда зарубежных общественных деятелей, включая Пьера де Голля (внука Шарля де Голля).

Торжества начнутся с церемонии встречи президентом Владимиром Путиным глав иностранных делегаций, после чего они вместе проследуют на Красную площадь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.