В Мурманске выстроили технику для парада во главе с Т-34

В Мурманске продолжается подготовка к военному параду в честь Дня Победы. Как сообщила корреспондент «Звезды» Елена Сивонен, на центральном проспекте города выстраивается колонна из 51 единицы техники. На месте работает съемочная группа нашего телеканала, опубликованы кадры с подготовки.

Колонну возглавит легендарный танк Т-34. За исторической техникой следуют современные образцы - бронетранспортеры, вездеходы «Алеут», а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, в параде примут участие танки Т-80БВМ.

Мурманск носит почетное звание города-героя, и праздничные мероприятия, включая прохождение военной техники, проходят в его центре.

Мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в ряде городов России. Главный парад традиционно состоится на Красной площади в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.