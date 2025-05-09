МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мурманске выстроили технику для парада во главе с Т-34

На проспект в центре города доставили танк Т-34, который является постоянным участником военных парадов, а также другую технику.
Елена Сивонен 2025-05-09 09:03:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мурманске продолжается подготовка к военному параду в честь Дня Победы. Как сообщила корреспондент «Звезды» Елена Сивонен, на центральном проспекте города выстраивается колонна из 51 единицы техники. На месте работает съемочная группа нашего телеканала, опубликованы кадры с подготовки.

Колонну возглавит легендарный танк Т-34. За исторической техникой следуют современные образцы - бронетранспортеры, вездеходы «Алеут», а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, в параде примут участие танки Т-80БВМ.

Мурманск носит почетное звание города-героя, и праздничные мероприятия, включая прохождение военной техники, проходят в его центре.

Мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в ряде городов России. Главный парад традиционно состоится на Красной площади в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Мурманск #Т-34 #наш эксклюзив #Парад Победы-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 