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Участвующие в Параде Победы десантники вспомнили дедов, воевавших с фашистами

Российские бойцы заявили, что человек, не знающий своей истории, - это не человек.
Владислав Кустов Глеб Владовский 2025-05-09 08:27:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участвующие в Параде Победы десантники вспомнили дедов, воевавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Воспоминаниями они поделились в беседе со «Звездой».

Дед механика-водителя Ильи Вязова был красногвардейцем. Он вернулся домой с войны живым, а умер в 1978 году.

«Человек, который не знает истории, уже не человек», - заявил военнослужащий.

А прадед военнослужащего Евгения Изгагина Степан также был командиром танка. Только в отличие от своего правнука, который командует экипажем Т-72, тот руководил экипажем легендарного Т-34.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры колонны «Искандеров», которые выехали к Манежной площади для участия в Параде Победы.

#Великая Отечественная война #десантники #наш эксклюзив #Ветераны ВОВ #Парад Победы-2025
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