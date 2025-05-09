«Звезда» показала дроны «Герань» и «Гарпия», которые поучаствуют в Параде в Москве

Военная техника уже выстроилась в Печатниках и готова к выезду на Парад Победы на Красной площади. С места событий передает корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов.

Что касается уже успевшего сдать легендарным «Орешника», то пока неизвестно, продемонстрируют его зрителям или нет, однако пусковые установки проедут по центру столицы.

Однозначно зрители увидят беспилотники «Герань» и «Гарпия», которые успел навести немало шороху на СВО.

Ранее танки Т-34 времен Великой Отечественной войны и реактивные минометы «Катюша» прошли в составе механизированной техники во Владивостоке и Уссурийске.