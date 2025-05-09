Путин поздравил президента Туркменистана с 80-летием Великой Победы

Российский президент направил поздравления с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову. Он отметил, что для народов России и Туркменистана этот праздник имеет непреходящее значение. Текст соответствующего поздравления приводит газета «Нейтральный Туркменистан».

«Этот праздник имеет непреходящее значение для народов России и Туркменистана. Отмечая его, наши сограждане воздают дань уважения героям - фронтовикам и труженикам тыла, которые ценой неимоверных жертв и лишений сокрушили нацизм», - поздравил Путин Бердымухамедова.

Российский лидер выразил уверенность, что залогом успешного развития отношений и углубленного стратегического партнерства между Москвой и Ашхабадом послужит сохранение памяти о подвигах поколения победителей.

Президент РФ попросил передать его поздравления и благодарность проживающим в Туркменистане ветеранам Великой Отечественной войны. Он пожелал им здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Также поздравления от главы нашего государства получили лидеры Азербайджана и Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Абхазии, Южной Осетии, Израиля и народ Молдавии.