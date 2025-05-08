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Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии

Глава государства подчеркнул, что в странах свято чтут память о подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с фашистами и самоотверженно трудились в тылу.
Игнат Далакян 2025-05-08 12:43:43
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послания с поздравлениями по случаю 80-летия Победы лидерам стран-бывших республик ССР, Израиля, а также народам Грузии и Модавии. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«По случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания», - говорится в телеграмме.

Отмечается, что поздравительные послания направлены лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Абхазии, Израиля, а также народам Молдавии и Грузии.

Российский лидер подчеркнул, что в странах свято чтут память о подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с фашистами и самоотверженно трудились в тылу.

«Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей», - подчеркнул Владимир Путин.

Он также напомнил о важности пресекать любые попытки исказить общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, которые совершили нацисты и их пособники.

Ранее глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что будет рад приехать в Китай на юбилей победы над Японией.

#в стране и мире #день победы #Владимир Путин #поздравления
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