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Путин: Россия ценит инициативу Словакии по созданию памятника Коневу

Российский президент добавил, что если от российской стороны потребуется какая-то помощь, ее предоставят.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 23:18:45
© Фото: Михаил Метцель РИА Новости POOL © Видео: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече со словакским премьер-министром Робертом Фицо выразил благодарность за предложение по созданию памятника маршалу Ивану Коневу в Словакии.

«Знаю о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание, мы вам за это благодарны. Если от нас что-то нужно, мы все готовы сделать», - подчеркнул российский лидер.

Путин назвал символичным, что 10 лет назад Словакия также участвовала в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне. Он поблагодарил словакский народ и власти за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, погибших в боях на территории Словакии.

Сегодня днем, встретившись с Фицо в Кремле, Владимир Путин сделал ему комплимент. Он отметил «спортивную походку» премьер-министра.

#в стране и мире #Владимир Путин #Роберт Фицо #словакия
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