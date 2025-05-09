Бравший Берлин ветеран занял почетное место рядом с Путиным на Параде

На Параде Победы почетное место на трибуне возле российского президента Владимира Путина занял 99-летний ветеран из Серпухова Евгений Александрович Знаменский. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Изюма, Лисичанска, Краснодона и Запорожья. Об этом пишет 360.ru.

Евгений Александрович дошел до Берлина и оставил на стене Рейхстага надпись: «Серпухов. Знаменский». За годы войны он дослужился до звания гвардии старшего сержанта.

Ветеран удостоен множества медалей, в том числе двух «За отвагу».

Напомним, сегодня в Москве на Красной площади состоялся Парад, посвященный 80-летнему юбилею Великой Победы. В нем приняли участие более 11,5 тысячи военнослужащих.

С трибун за масштабным мероприятием наблюдали российский президент Владимир Путин и почетные гости, среди которых были ветераны и главы делегаций из 29 стран.