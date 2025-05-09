Первые в стране: как салютовали в честь Дня Победы на востоке России

Первые праздничные салюты сегодня отгремели в Петропавловске-Камчатском. Через час яркие финальные аккорды большого праздника увидели и жители Хабаровска. Там дали залпы 100-миллиметровые пушки БС-3, которые когда-то защищали Курильские острова.

Звуки салюта 9 Мая были слышны и в столице Дальневосточного федерального округа. Тихоокеанский флот выстрелил из батареи Музея Владивостокской крепости.

Следующей громкую эстафету приняла Сибирь. В Новосибирске артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа поддерживают красочное шоу традиционным армейским салютом. Десятки залпов из 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

«Подготовка проходит в течение месяца. Тренируется слаженность расчетов. Проводятся две генеральные репетиции», - рассказывает военнослужащий.

Ну а самым ожидаемым и эффектным по традиции остается главный салют страны на Поклонной горе в Москве.