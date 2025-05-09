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В небе над Москвой расцвели огни салюта в честь Дня Победы

Ранее салюты прошли в других городах России.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 22:00:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве вечером 9 мая прошел салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные огни расцвели в небе над столицей в 22:00.

Фейерверк запустили на многих площадках. Одним из самых запоминающихся стал традиционный салют на Поклонной горе, за которым жители и гости столицы наблюдали со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек города.

Ранее праздничные салюты прошли в других городах России, начиная с Дальнего Востока. Первые залпы отгремели в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Владивостоке.

#в стране и мире #9 мая #Салют #день победы #Фейерверк
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