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Парад и световое шоу: как в Волгограде отмечают 80-летие Победы

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества.
Валерия Кваше 2025-05-09 21:24:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Волгограде состоялся Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. По площади Павших Борцов прошли военнослужащие, полицейские, спасатели, курсанты и кадеты.

Также зрители смогли увидеть несколько десятков единиц техники. Были представлены в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 и самоходное орудие «Нона-СВК».

Еще одним из центральных праздничных событий стала вечерняя инсталляция «Свет Великой Победы». Акцию на Мамаевом кургане посетили уже более 60 тысяч человек.

«Гордость за нашу страну, которая смогла победить, отстоять свою родину, защитить нас», - отмечают жители Волгограда.

Завершится День Победы фейерверком.

Напомним, главный Парад Победы сегодня состоялся в Москве на Красной Площади. В нем приняли участие более 11 тысяч военнослужащих.

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #праздник #Волгоград #Великая Отечественная война #торжество
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