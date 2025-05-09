Участники спецоперации в честь Великой Победы устроили автопробег по ДНР

Бойцы специальной операции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне устроили автопробег по Донецкой Народной Республике. Колонну возглавлял бронеавтомобиль «Тигр», из громкоговорителя которого звучали песни военных лет.

Жители Донбасса встречали военнослужащих улыбками и аплодисментами. Некоторые не могли сдержать слез радости. Люди еще помнят, как киевские власти в 2014 году хотели запретить отмечать священную дату.

«Вообще нельзя было выходить даже. Не то, что носить что-то. Хотя у нас в доме всегда были георгиевские ленточки», - рассказывает местная жительница.

В ходе акции также выступили артисты фронтовых творческих бригад.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в Курской области бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.