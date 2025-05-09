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В Лондоне люди с флагами Украины пытались помешать возложению венка

На протяжении всей церемонии возложения венка к Советскому военному мемориалу в Лондоне группа людей с украинскими флагами выкрикивала оскорбления.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 19:50:38
© Фото: RusEmbUK Telegram

Люди с украинскими флагами попытались сорвать церемонию возложения цветов к Советскому военному мемориалу в Лондоне. В мероприятии участвовал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По данным РИА Новости, Келин вместе с другими послами стран СНГ возложил венок к памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Комментируя происшествие, он отметил, что попытки сорвать памятные мероприятия были и в Германии, и во Франции, однако российские дипломаты, несмотря на это, «достойным образом» провели акции.

Группа людей с флагами Украины собралась в мемориала в парке Джеральдины Мэри еще до начала церемонии. Они начали выкрикивать оскорбительные лозунги и делали это на протяжении всего мероприятия. Полиция отделила возмущающихся от тех, кто участвовал в возложении цветов, но не предприняла попыток оттеснить нарушителей спокойствия.

Ранее мэр Вильнюса опубликовал фотографию мусорного бака с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Над этим текстом был изображен украинский герб.

#в стране и мире #день победы #Украина #провокация #лондон #возложение венков
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