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Мэр Вильнюса опубликовал фото мусорки «для гвоздик и советской ностальгии»

Над оскорбительной надписью поместили герб Украины.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 16:50:43
© Фото: chp_crimea, Telegram

Власти Вильнюса установили мусорный бак с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Его фотографией поделился мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас в своих соцсетях.

«Подготовили много места для красных гвоздик и советской ностальгии», - говорится в публикации.

Над надписью было изображение украинского герба.

Ранее Эстония закрыла воздушное пространство для лидеров других стран, летящих в Москву на 9 Мая. До этого аналогичным образом поступили Латвия и Литва, не дав возможность президенту Сербии Александру Вучичу пролететь над их территориями.

#в стране и мире #день победы #Литва #оскорбление #мусорный бак
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