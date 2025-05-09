Мэр Вильнюса опубликовал фото мусорки «для гвоздик и советской ностальгии»

Власти Вильнюса установили мусорный бак с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Его фотографией поделился мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас в своих соцсетях.

«Подготовили много места для красных гвоздик и советской ностальгии», - говорится в публикации.

Над надписью было изображение украинского герба.

Ранее Эстония закрыла воздушное пространство для лидеров других стран, летящих в Москву на 9 Мая. До этого аналогичным образом поступили Латвия и Литва, не дав возможность президенту Сербии Александру Вучичу пролететь над их территориями.