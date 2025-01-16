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В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

Убить животное пришлось из-за того, что оно угрожало жизни людей.
Сергей Лебедев 2025-01-16 06:58:06
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress

В Приморском крае специалисты охотнадзора застрелили тигра, который ранее загрыз рыбака. Об этом сегодня сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Убить животное, подчеркнули в ведомстве, пришлось из-за того, что оно угрожало жизни местных жителей и участвовавших в отлове. Вскоре специалисты проведут экспертизы, чтобы выяснить причины конфликтного поведения тигра.

Нападение тигра на рыбака произошло в минувший вторник в Дальнереченском районе края. Хищник загрыз мужчину, рыбачившего на реке в окрестностях села Зимники.

Напомним, накануне генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, как себя вести при встрече с опасным животным в дикой природе. Он отметил, что ни в коем случае нельзя поворачиваться к хищнику спиной.

По словам специалиста, от тигра необходимо уходить медленно и без резких движений. Убежать от животного не получится. Зато отпугнуть хищника могут шумные звуки, например стук по металлу.

#в стране и мире #тигр #Приморский край #нападение #животное
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