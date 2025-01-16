В Приморском крае застрелили загрызшего рыбака тигра

В Приморском крае специалисты охотнадзора застрелили тигра, который ранее загрыз рыбака. Об этом сегодня сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Убить животное, подчеркнули в ведомстве, пришлось из-за того, что оно угрожало жизни местных жителей и участвовавших в отлове. Вскоре специалисты проведут экспертизы, чтобы выяснить причины конфликтного поведения тигра.

Нападение тигра на рыбака произошло в минувший вторник в Дальнереченском районе края. Хищник загрыз мужчину, рыбачившего на реке в окрестностях села Зимники.

Напомним, накануне генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, как себя вести при встрече с опасным животным в дикой природе. Он отметил, что ни в коем случае нельзя поворачиваться к хищнику спиной.

По словам специалиста, от тигра необходимо уходить медленно и без резких движений. Убежать от животного не получится. Зато отпугнуть хищника могут шумные звуки, например стук по металлу.