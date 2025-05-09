Эксперт назвал преимущества ТОС-2 и «Мальвы», представленных на Параде

Военный эксперт Виктор Литовкин перечислил преимущества российской техники, представленной сегодня на Параде Победы в Москве. Особое внимание он уделил тяжелой огнеметной системе ТОС-2, также известной как «Тосочка».

«ТОС-2 - система, которая стреляет термобарическими снарядами на расстояние до 20 км. Взрыв термобарического заряда выжигает все вокруг. Образуется облако и вспыхивает с огромной температурой. Спрятаться никуда нельзя. Это очень грозное оружие», - отметил Литовкин.

Также он рассказал подробнее о плюсах самоходной артиллерийской установки «Мальва». По его словам, она обладает высокой мобильностью, так как передвигается на колесном шасси. Ее колеса могут проехать как по асфальту, так и по грунтовой дороге.

«Быстро приехали, заняли позицию, сориентировались на местности, привязались к точке, получили данные для стрельбы, выстрелили и помчались назад в сторону, чтобы противник не успел вас засечь и не нанес ответный удар», - цитирует эксперта RT.

Упомянул Литовкин и реактивную систему залпового огня «Торнадо-С». Он подчеркнул, что калибр каждого снаряда - 300 мм, а лететь он способен на дальность до 120 км. По его словам, это «очень мощная» РСЗО.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры военной техники, которая была представлена на Параде в Москве. Помимо современной техники, по Красной площади прошли легендарный танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка СУ-100.