В Киеве полицейские задержали пенсионерку, пришедшую возложить цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы. Им не понравилось, что у пожилой женщины была советская пилотка с красной звездой, которую на Украине считают «запрещенной символикой».

Полицейские потребовали снять головной убор. Однако отважная пенсионерка не стала этого делать и продолжила твердо отстаивать свою позицию, пишет 360.ru.

«Звездочку даже не видно, а вот вашу "свастику" - да! Буду требовать, чтобы вас отправили на передовую», - сказала женщина.

Она также отметила, что не боится оказаться в участке. Туда ее доставляли уже шесть раз.

«Шесть раз была. И потом извиняются передо мной», - добавила пенсионерка.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. По его словам, западные кураторы прикрывают античеловеческую сущность, положенную в основу современной Украины, поставив во главу киевского режима этнического еврея.