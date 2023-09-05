В стране и мире Путин: отвратительно, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма Андрей Аркадьев Также Путин подчеркнул, что Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что этнический еврей президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма, и это отвратительно. «Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине. А это уничтожение полутора миллионов человек», - заявил глава государства. По словам Путина, западные кураторы прикрывают античеловеческую сущность, положенную в основу современной Украины, поставив во главу украинского государства этнического еврея. Создавшуюся ситуацию президент назвал отвратительной. Также Путин предложил почитать в Интернете комментарии граждан Израиля относительно сложившейся ситуации. Ранее в ходе заседания организационного комитета «Победа» Путин заявил, что Россия борется не с народом Украины, а с бандеровскими нелюдями. Он указал на важность вести работу, чтобы не было недопонимания, против чего сражается страна. Экспертное мнение и аналитика