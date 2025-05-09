Путин передал Токаеву наградной лист его отца

Российский президент Владимир Путин передал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Вручение состоялось на торжественном приеме в Кремле в честь глав делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Касым-Жомарт Токаев от всей души поблагодарил российского лидера. Он также отметил подвиг и героизм воинов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

«Я очень тронут этой инициативой», - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что День Победы является праздником каждой семьи народов бывшего СССР.

Сегодня на Красной площади состоялся Парад Победы по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны. На нем присутствовали 27 иностранных лидеров, в том числе и Касым-Жомарт Токаев.