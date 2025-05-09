МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин передал Токаеву наградной лист его отца

Российский президент отметил, что День Победы является праздником каждой семьи народов бывшего СССР.
Сергей Лебедев 2025-05-09 14:46:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин передал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Вручение состоялось на торжественном приеме в Кремле в честь глав делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Касым-Жомарт Токаев от всей души поблагодарил российского лидера. Он также отметил подвиг и героизм воинов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

«Я очень тронут этой инициативой», - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что День Победы является праздником каждой семьи народов бывшего СССР.

Сегодня на Красной площади состоялся Парад Победы по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны. На нем присутствовали 27 иностранных лидеров, в том числе и Касым-Жомарт Токаев.

#Россия #Великая Отечественная война #Кремль #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #наградной лист
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 