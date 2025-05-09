МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Полянский заявил, что между РФ и США в ООН нет закрытых каналов по Украине

Дипломат Полянский отметил, что Постпредство РФ готово проработать с коллегами из США в Нью-Йорке некоторые вопросы.
Марина Крижановская 2025-05-09 01:50:04
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Между Россией и США нет отдельного канала в Организации Объединенных Наций , посредством которого можно было бы обсуждать урегулирование украинского конфликта.

По словам Дмитрия Полянского, первого заместителя Постпреда РФ при ООН, в случае необходимости сотрудники Постоянного представительства при всемирной организации могут помочь коллегам из посольства РФ в Вашингтоне проработать российско-американские отношения. Обо всем этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку, и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет. <...> Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства - здесь по-прежнему немало проблем», - подытожил Дмитрий Полянский.

При этом 4 мая президент США Дональд Трамп допустил выход его страны из переговорного процесса по Украине. Это произойдет, предупреждал он, если Москва и Киев не представят конкретных предложений.

