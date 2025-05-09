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Оперный певец рассказал, как на велосипеде добирался из Ташкента в Москву ради Парада

Хурсанд Шеров заявил, что приехал в Москву, чтобы почтить память сражавшихся с нацистами родственников.
Глеб Владовский 2025-05-09 14:22:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оперный певец и мастер по велоспорту Хурсанд Шеров проехал 4 000 километров из Ташкента, чтобы почтить память сражавшихся в Великую Отечественную войну родственников. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Я приехал на двухколесном велосипеде чтить память своих дедов, предков. Отдать дань на Красной площади - для меня это счастье. Два месяца 4 000 километров из Ташкента ехал», - рассказал он.

Шеров приехал на памятное мероприятие, надев специальный жилет с изображениями в том числе его родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, Парад Победы в Москве начался в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также приняли участие парадные расчеты из ряда иностранных государств.

#Москва #9 мая #Ташкент #велосипед #наш эксклюзив #оперный певец #Парад Победы-2025
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