Оперный певец рассказал, как на велосипеде добирался из Ташкента в Москву ради Парада

Оперный певец и мастер по велоспорту Хурсанд Шеров проехал 4 000 километров из Ташкента, чтобы почтить память сражавшихся в Великую Отечественную войну родственников. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Я приехал на двухколесном велосипеде чтить память своих дедов, предков. Отдать дань на Красной площади - для меня это счастье. Два месяца 4 000 километров из Ташкента ехал», - рассказал он.

Шеров приехал на памятное мероприятие, надев специальный жилет с изображениями в том числе его родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, Парад Победы в Москве начался в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также приняли участие парадные расчеты из ряда иностранных государств.