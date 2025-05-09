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Парад в честь 80-летия Победы прошел в Петербурге

По Дворцовой площади проехали не только легендарный танк Т-34, но и ракетные комплексы «Искандер-М».
Глеб Владовский 2025-05-09 13:26:47
© Фото: ТРК «Звезда»

Парад с участием свыше 5 000 российских военных прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что, помимо парадных расчетов, по Дворцовой площади прошла колонна техники периода Великой Отечественной войны, которую возглавил экипаж легендарного танка Т-34. Среди замеченных образцов были в том числе бронеавтомобили БА-64 и БА-20, внедорожники ГАЗ-67.

Кроме того, на Параде присутствовали образцы современной военной техники, в том числе Т-90М «Прорыв», ЗРК С-400 и ракетные комплексы «Искандер-М». Всего задействовали около 100 образцов военной техники.

Ранее сообщалось, что на Параде Победы в Москве задействовали свыше 130 единиц военной техники. Среди новинок числилась САУ «Гиацинт-К», которая ранее находилась под грифом «Совершенно секретно».

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Т-34 #Дворцовая площадь #Парад Победы-2025
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