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МО РФ: киевский режим 488 раз нарушил режим прекращения огня

Вооруженные силы РФ, в свою очередь, строго соблюдают режим прекращения огня, который был введен в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ.
2025-05-08 13:08:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим 488 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ 173 раза обстреляли из ствольной артиллерии позиции ВС РФ и четыре раза из РСЗО.

Помимо этого, со стороны киевского режима осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

Российские военнослужащие строго соблюдают режим прекращения огня. Не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, БПЛА.

 

#Минобороны России #ВС РФ #войска #ВСУ #обстрелы #режим прекращения огня #нарушения режима прекращения огня
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