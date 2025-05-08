МО РФ: киевский режим 488 раз нарушил режим прекращения огня

Киевский режим 488 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ 173 раза обстреляли из ствольной артиллерии позиции ВС РФ и четыре раза из РСЗО.
Помимо этого, со стороны киевского режима осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Российские военнослужащие строго соблюдают режим прекращения огня. Не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, БПЛА.
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