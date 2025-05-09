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Минобороны: ВС РФ продолжают строго соблюдать режим прекращения огня

Украинские войска с начала временного перемирия 1 455 раз обстреляли позиции российской армии.
2025-05-09 12:44:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С ноля часов 8 мая группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«В дни празднования 80-летней годовщины Победы - с 00:00 мск 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», - говорится в сообщении МО РФ.

Украинские войска с начала временного перемирия 1 455 раз обстреляли позиции российской армии из ствольной артиллерии, танков и минометов. Также 33 раза применили РСЗО. Всего украинские боевики нарушили режим прекращения огня 5 026 раз.

Ранее ВСУ предприняли две попытки прорыва в Курскую область. Украинские боевики продолжают вести боевые действия против Вооруженных сил России, несмотря на объявление режима перемирия.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #режим прекращения огня #российские военнослужащие #СВО
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