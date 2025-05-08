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ВСУ предприняли две попытки прорыва в Курскую область

Украинские боевики попытались прорваться через государственную границу России в Курской области и совершить атаку в районе Дзержинска в ДНР.
2025-05-08 13:11:23
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

ВСУ предприняли две попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской области, а также атаки в районе Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, украинские войска продолжают вести боевые действия против ВС РФ, несмотря на объявление режима перемирия.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Боевые действия будут приостановлены с 8 по 10 мая включительно. Российский лидер выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #ВСУ #нарушение #режим прекращения огня
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