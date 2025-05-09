Белоусов приказал провести салюты в День Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о проведении салюта в честь Дня Победы. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Приказываю 9 мая 2025 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ», - говорится в распоряжении.

Согласно приказу, праздничные салюты пройдут не только в городах-героях, но и в населенных пунктах, где дислоцированы штабы флотов и военных округов. В городах проведут 30 залпов из артиллерийских орудий, а также пуски фейерверков.

Ранее сообщалось, что на Красной площади завершился Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 11,5 тысячи военнослужащих, среди которых свыше 1 500 - участники СВО.