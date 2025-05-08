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Путин отметил, что отношения РФ и Китая достигли наивысшего уровня

По словам российского президента, отношения двух стран самодостаточны и строятся на принципах равноправия и поддержки.
Анастасия Бобылева 2025-05-08 14:59:53
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Отношения России и Китая достигли самого высокого уровня за всю историю, они самодостаточны и не зависят от внешних факторов. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

«Эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры», - заявил он.

По словам Путина, сотрудничество двух стран строится на принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки, а также на дружбе китайского и российского народов. Президент подчеркнул, что совместно с коллегой Си Цзиньпином будет контролировать все аспекты партнерства.

Китайский лидер прибыл в Кремль в четверг 8 мая. Церемония встречи гостя состоялась в георгиевском зале. В ходе разговора Путин подчеркнул, что приветствует перенос производств из Китая в Россию и что Москва организует все необходимые условия для этого.

#Китай #Россия #в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Партнерство
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