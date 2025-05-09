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Путин поздравил участников Парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной

Глава государства поздравил участников Парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
Игнат Далакян 2025-05-09 10:19:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поздравил участников Парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие граждане России! Дорогие ветераны, уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы! Сержанты и старшины! Мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!» - обратился к участникам Парада Путин.

В Параде Победы участвуют более 11,5 тысячи военнослужащих, из них более 1,5 тысячи - участники спецоперации. По Красной площади пройдут расчеты различных видов и родов войск, подразделения ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также военные дружественных государств.

Командует Парадом главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимает его министр обороны России Андрей Белоусов.

На мероприятии присутствуют 27 лидеров иностранных государств. За ходом Парада они наблюдают с трибун на Красной площади.

#в стране и мире #Владимир Путин #Парад Победы-2025
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