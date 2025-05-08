Гости из Германии возложили цветы и зажгли свечи на мемориале в Москве

В Москве состоялось торжественное мероприятие по случаю 80-летия Победы с участием приглашенных гостей из Германии. Встреча состоялась на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества».

Члены мотоклуба «Ночные волки» во главе со своим лидером Александром Залдостановым доставили в Москву из Севастополя пламя Вечного огня. От этого огня участники мероприятия зажгли свечи. Залдостанов напомнил об актуальности темы борьбы с фашизмом на фоне новых вызовов, с которыми сталкивается сейчас наша страна.

«Россия-мать, омытая слезами, окрашенная кровью, вновь ведет свой вековечный бой с тьмой и фашизмом», - заявил он в приветственной речи.

Гости из Германии привезли с собой подарок - орнамент из алтаря Женской церкви Дрездена, которая символизирует собой разрушения войны и восстановление после войны. На мероприятии также состоялась церемония возложения цветов к монументу «Скорбящая мать».