Реабилитационный центр для участников СВО под Калугой построят к концу июля

Строительство реабилитационного центра для участников спецоперации в Калужской области будет завершено к концу июля. Об этом рассказал заместитель губернатора Калужской области, выпускник программы «Время героев», полковник Александр Шляпников в эфире программы «"Между тем" с Наталией Метлиной».

«Владислав Валерьевич (Шапша, губернатор Калужской области - Прим. ред.) принял решение построить в регионе реабилитационный центр, именно для участников специальной военной операции. Он будет рассчитан на 120 мест. Центр будет построен к концу июля», - сказал гость передачи.

По его словам, в центре для российских военнослужащих - участников СВО будут проводить комплексное обследование вне зависимости от характера ранений.

Кроме того, Шляпников поделился, что два основных вопроса, которым занимаются власти региона в рамках поддержки участников СВО - это поддержка личного здоровья и дальнейшее их трудоустройство. При этом заместитель губернатора отметил, что российские военнослужащие сами не привыкли жаловаться на какие-либо проблемы как психологические, так и физические.

Ранее развитие программы медицинской помощи участникам специальной военной операции обсудил президент РФ Владимир Путин с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В ходе беседы она рассказала о создании специализированных центров при поддержке Минобороны и фонда «Защитники Отечества».