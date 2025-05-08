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Реабилитационный центр для участников СВО под Калугой построят к концу июля

В Калужской области к концу июля будет построен центр реабилитации для участников спецоперации на 120 мест.
Игнат Далакян 2025-05-08 10:15:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Строительство реабилитационного центра для участников спецоперации в Калужской области будет завершено к концу июля. Об этом рассказал заместитель губернатора Калужской области, выпускник программы «Время героев», полковник Александр Шляпников в эфире программы «"Между тем" с Наталией Метлиной».

«Владислав Валерьевич (Шапша, губернатор Калужской области - Прим. ред.) принял решение построить в регионе реабилитационный центр, именно для участников специальной военной операции. Он будет рассчитан на 120 мест. Центр будет построен к концу июля», - сказал гость передачи.

По его словам, в центре для российских военнослужащих - участников СВО будут проводить комплексное обследование вне зависимости от характера ранений.

Кроме того, Шляпников поделился, что два основных вопроса, которым занимаются власти региона в рамках поддержки участников СВО - это поддержка личного здоровья и дальнейшее их трудоустройство. При этом заместитель губернатора отметил, что российские военнослужащие сами не привыкли жаловаться на какие-либо проблемы как психологические, так и физические.

Ранее развитие программы медицинской помощи участникам специальной военной операции обсудил президент РФ Владимир Путин с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В ходе беседы она рассказала о создании специализированных центров при поддержке Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

#Калужская область #между тем #наш эксклюзив #реабилитационный центр #время героев #Александр Шляпников
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