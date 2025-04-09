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Путин обсудил развитие программы медпомощи участникам СВО с Чупшевой

Светлана Чупшева рассказала президенту о создании специализированных центров, они объединят военную и гражданскую медицину.
Тимур Шерзад 2025-04-09 17:19:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Они обсудили развитие программы медицинской помощи для участников специальной военной операции. 

Чупшева рассказала о создании, при поддержке Минобороны и фонда «Защитники Отечества», специализированных центров. Они объединят в себе военную и гражданскую медицину. Особое внимание уделяется реабилитации.

«Мы постарались собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины», - сказала президенту Чупшева. 

Важно, чтобы участники СВО могли проходить все необходимые процедуры рядом с домом. Светлана Чупшева подчеркнула, что в этом году задача добиться, чтобы такие центры появились в каждом федеральном округе. 

Отмечено, что основным профилем подобных учреждений будет хирургия, особенно военно-полевая. 

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что российское протезирование вышло на качественно новый уровень. Этому помогли созданные единые стандарты. Их наличие подстегнуло активные инвестиции в материально-техническую базу со стороны отечественных протезно-ортопедических предприятий. 

#в стране и мире #Владимир Путин #медпомощь #аси #участники СВО #светлана чупшева
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