Путин обсудил развитие программы медпомощи участникам СВО с Чупшевой

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Они обсудили развитие программы медицинской помощи для участников специальной военной операции.

Чупшева рассказала о создании, при поддержке Минобороны и фонда «Защитники Отечества», специализированных центров. Они объединят в себе военную и гражданскую медицину. Особое внимание уделяется реабилитации.

«Мы постарались собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины», - сказала президенту Чупшева.

Важно, чтобы участники СВО могли проходить все необходимые процедуры рядом с домом. Светлана Чупшева подчеркнула, что в этом году задача добиться, чтобы такие центры появились в каждом федеральном округе.

Отмечено, что основным профилем подобных учреждений будет хирургия, особенно военно-полевая.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что российское протезирование вышло на качественно новый уровень. Этому помогли созданные единые стандарты. Их наличие подстегнуло активные инвестиции в материально-техническую базу со стороны отечественных протезно-ортопедических предприятий.