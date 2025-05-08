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Google Maps переименовали Персидский залив в Арабский

Новое название также отображается для пользователей на Ближнем востоке.
Глеб Владовский 2025-05-08 08:07:31
© Фото: Mateusz Slodkowski Keystone Press Agency Globallookpress

Американская корпорация Google переименовала в своем навигационном приложении Персидский залив в Арабский. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что для пользователей Google Maps на Ближнем востоке при запросе Persian Gulf или Arabic Gulf на картах отображается новое название. Точная причина такого решения не указывается.

Напомним, в среду, 7 мая, агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп планировал на следующей неделе объявить о переименовании этого географического объекта.

Ранее Google, по указу американского лидера, переименовала Мексиканский залив в Американский. Отмечается, что пользователи из Мексики будут также видеть старое название залива. В остальных странах будут отображаться оба названия одновременно.

#в стране и мире #сша #Персидский залив #Google Maps #Google
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