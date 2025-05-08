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В Париже взорвался въехавший в толпу футбольных фанатов автомобиль

Сообщается, что местная полиция задержала 43 болельщиков в ходе устроенных ими погромов на улицах города.
Глеб Владовский 2025-05-08 08:36:49
© Фото: X / Benjamin Mathieu

В центре Парижа взорвался въехавший в толпу футбольных болельщиков автомобиль. Об этом сообщил Le Parisien.

Отмечается, что в ходе беспорядков на улицах города фанаты вытащили из машины водителя, затем подожгли иномарку. В результате авто взорвалось, и три человека получили травмы.

По данным газеты, фанаты «Пари Сен-Жермен» ПСЖ праздновали выход клуба в финал Лиги чемпионов после победы над лондонским «Арсеналом». В результате ликование переросло в массовые погромы на улицах города.

Также сообщается о задержании местной полицией 43 человек, устраивавших погромы на улицах Парижа.

Напомним, 7 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Ожидается, что в финале французская команда сойдется с итальянским «Интером» 31 мая в Мюнхене.

#в стране и мире #Франция #Париж #беспорядки #Лига чемпионов #взрыв автомобиля
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