В Париже взорвался въехавший в толпу футбольных фанатов автомобиль

В центре Парижа взорвался въехавший в толпу футбольных болельщиков автомобиль. Об этом сообщил Le Parisien.

Отмечается, что в ходе беспорядков на улицах города фанаты вытащили из машины водителя, затем подожгли иномарку. В результате авто взорвалось, и три человека получили травмы.

По данным газеты, фанаты «Пари Сен-Жермен» ПСЖ праздновали выход клуба в финал Лиги чемпионов после победы над лондонским «Арсеналом». В результате ликование переросло в массовые погромы на улицах города.

Также сообщается о задержании местной полицией 43 человек, устраивавших погромы на улицах Парижа.

Напомним, 7 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Ожидается, что в финале французская команда сойдется с итальянским «Интером» 31 мая в Мюнхене.