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Полиция Парижа сообщила о взрыве в центре города

По предварительным данным, взрыв вызвала зажженная петарда, которую неизвестный бросил в один из магазинов.
Дарина Криц 2025-04-27 04:18:39
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

В центре французской столицы предположительно произошел взрыв. По информации местной полиции, кто-то взорвал петарду.

Ее бросили в один из местных магазинов. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства произошедшего, сообщает aif.ru.

«Предположительно, всему виной петарда, брошенная в помещение магазина», - цитирует СМИ заявление полиции Парижа.

Неизвестен мотив злоумышленника, также не установлена и его личность. В полиции добавили, что проверка окончена, а инцидент считается завершенным.

#в стране и мире #Франция #взрыв #Париж #полиция #Петарда
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