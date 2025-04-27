Полиция Парижа сообщила о взрыве в центре города

В центре французской столицы предположительно произошел взрыв. По информации местной полиции, кто-то взорвал петарду.
Ее бросили в один из местных магазинов. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства произошедшего, сообщает aif.ru.
«Предположительно, всему виной петарда, брошенная в помещение магазина», - цитирует СМИ заявление полиции Парижа.
Неизвестен мотив злоумышленника, также не установлена и его личность. В полиции добавили, что проверка окончена, а инцидент считается завершенным.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»