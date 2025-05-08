В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на работу

В аэропорту Стригино города Нижний Новгород возобновили прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:03 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что данная мера принималась для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Также ограничения сняли в аэропортах Иваново и Ярославля.

Напомним, изменения в расписании работы воздушной гавани Нижнего Новгорода вступили в силу с 04:30мск.