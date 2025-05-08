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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на работу

Ограничения на работу сняли в 6:03мск.
Глеб Владовский 2025-05-08 07:23:51
© Фото: Роман Владимиров РИА Новости

В аэропорту Стригино города Нижний Новгород возобновили прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:03 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что данная мера принималась для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Также ограничения сняли в аэропортах Иваново и Ярославля.

Напомним, изменения в расписании работы воздушной гавани Нижнего Новгорода вступили в силу с 04:30мск.

#в стране и мире #Нижний Новгород #Аэропорт #ограничение #росавиация
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