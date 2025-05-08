В Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта Стригино

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде временно не обслуживают гражданские рейсы. Изменения в расписании работы воздушной гавани вступили в силу с 04:30 по московскому времени.

Как пояснил представитель Росавиации, данная мера принимается для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:30 МСК введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», - уточнил Артем Кореняко, пресс-секретарь ФАВТ.

Немногим ранее в Росавиации сообщали, что в пункты назначения прилетели 165 рейсов из 186, изменивших первоначальные места прибытия. Это было вызвано введенными в различных аэропортах ограничениями.