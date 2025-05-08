МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта Стригино

В целях обеспечения безопасности самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты.
Дарина Криц 2025-05-08 05:52:48
© Фото: Роман Владимиров, РИА Новости

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде временно не обслуживают гражданские рейсы. Изменения в расписании работы воздушной гавани вступили в силу с 04:30 по московскому времени.

Как пояснил представитель Росавиации, данная мера принимается для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:30 МСК введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», - уточнил Артем Кореняко, пресс-секретарь ФАВТ.

Немногим ранее в Росавиации сообщали, что в пункты назначения прилетели 165 рейсов из 186, изменивших первоначальные места прибытия. Это было вызвано введенными в различных аэропортах ограничениями.

#в стране и мире #Нижний Новгород #Аэропорт #росавиация #ограничения в работе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 