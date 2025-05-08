Руководители 49 немецких компаний заявили о причастности корпораций в приходе к власти в 1930-х годах нацистов в Германии. Об этом сообщил FAZ.

«В 80-ю годовщину окончания войны руководители 49 немецких компаний берут на себя ответственность. Немецкие корпорации способствовали укреплению власти национал-социалистов», - цитирует материал 360.ru.

Отмечается, что главы, в том числе таких компаний как Siemens, Bosch, Adidas, BMW подписали совместное заявление о признании. Подчеркивается, что в то время организации преследовали, прежде всего, собственную выгоду.

Ранее посол РФ в Испании Юрий Клименко заявил, что Мадрид не стремится исказить роль СССР в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.