Посол РФ: Испания не переписывает историю ВОВ, как многие страны Запада

Испанские власти не стремятся исказить роль СССР в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал посол РФ Юрий Клименко.

«Испанские власти, хотя и проводят сейчас недальновидную недружественную антироссийскую политику в контексте украинского кризиса, пока до подобного не докатились в "пересмотре" исторических фактов периода ВОВ», - подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что испанцы бережно относятся к памятникам и захоронениям советских добровольцев, сражавшихся здесь в годы Гражданской войны.

Однако, как отметил посол, в Испании некоторые журналисты публикуют пропагандистские материалы с русофобским характером. Диппредставительство оперативно реагирует на подобные случаи.

Клименко добавил, что в рамках празднования 9 Мая в стране запланированы памятные мероприятия, в которых примут участие представители русскоговорящей общины.