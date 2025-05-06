Посол РФ: Испания не переписывает историю ВОВ, как многие страны Запада

Испанские власти не стремятся исказить роль СССР в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал посол РФ Юрий Клименко.
«Испанские власти, хотя и проводят сейчас недальновидную недружественную антироссийскую политику в контексте украинского кризиса, пока до подобного не докатились в "пересмотре" исторических фактов периода ВОВ», - подчеркнул дипломат.
Посол также отметил, что испанцы бережно относятся к памятникам и захоронениям советских добровольцев, сражавшихся здесь в годы Гражданской войны.
Однако, как отметил посол, в Испании некоторые журналисты публикуют пропагандистские материалы с русофобским характером. Диппредставительство оперативно реагирует на подобные случаи.
Клименко добавил, что в рамках празднования 9 Мая в стране запланированы памятные мероприятия, в которых примут участие представители русскоговорящей общины.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»