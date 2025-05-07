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Первые квалификационные знаки «За штурм» вручили в ВС РФ

Квалификационный знак вручают военнослужащему за личное участие в наступательных действиях во время специальной военной операции.
2025-05-07 05:45:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Московской области состоялось первое в Вооруженных силах РФ вручение нагрудного квалификационного знака «За штурм».

В награждении участвовал представитель Главного командования Сухопутных войск, который вручил свыше 200 знаков военнослужащим-штурмовикам соединений и частей ВС РФ.

Знак «За штурм» отражает личный вклад бойца в наступательную операцию. На прикрепленном к ней ромбе указывается общее число выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений. Награду учредил министр обороны РФ Андрей Белоусов весной 2025 года.

Один из удостоенных квалификационного знака старший сержант мотострелкового полка Дмитрий Образцов поблагодарил всех своих боевых товарищей, отметив, что это награда каждого из них.

Большая часть отмеченных наградой - это участники военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #награждение #СВО #Квалификационный знак #«За штурм»
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