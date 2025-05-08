МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов: победа ВС России над неонацизмом войдет в историю

Глава МО РФ отметил, что осмысление действий противника и получаемого опыта боевых действий позволяет улучшать состав и структуру ВС РФ, оснащать их наиболее востребованными образцами вооружения и военной техники.
2025-05-08 04:59:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подвиг, который несут российские воины в борьбе с неонацизмом на Украине, несомненно войдет в историю как равный подвигу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Этим мнением поделился в своей статье глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

По его мнению, в нынешнем вооруженном конфликте перед российской армией стоят задачи, аналогичные тем, что были во время войны 1941-1945 гг.

«Так же как и в те суровые дни, государственному и военному руководству приходится уже по ходу напряженной вооруженной борьбы пересматривать некоторые важнейшие военно-стратегические взгляды не только с опорой на опыт войн прошлого, но и основываясь на практике жизни», - говорится в сборнике статей по случаю 80-летия Великой Победы.

Но процесс осмысления тактики и стратегии украинских националистов, которые быстро изменяются, а также получаемый боевой опыт в ходе спецоперации позволяют совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил РФ, их оснащение, добавил Белоусов.

Проводя параллели с подвигами красноармейцев в годы ВОВ, министр обороны напомнил о выдающихся достижениях участников специальной военной операции. Он упомянул танковый экипаж боевой машины «Алеша».

«Сегодня каждому из нас памятен подвиг экипажа танка "Алеша". Летом 2023 года, отражая контрнаступление ВСУ, этот танковый экипаж в составе лейтенанта Александра Сергеевича Левакова, ефрейторов Филиппа Александровича Евсеева и Алексея Михайловича Неустроева вступил в бой с превосходящими силами противника, и не только одержал победу, но и эвакуировал экипаж другого подбитого российского танка», - уточнил Белоусов.

Немногим ранее глава оборонного ведомства сообщил, что за время СВО уже как минимум 330 бойцов удостоены звания Героя России. Суммарно свыше 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов получили различные награды.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Красная Армия #история #Андрей Белоусов #Неонацизм #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 