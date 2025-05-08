Белоусов: победа ВС России над неонацизмом войдет в историю

Подвиг, который несут российские воины в борьбе с неонацизмом на Украине, несомненно войдет в историю как равный подвигу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Этим мнением поделился в своей статье глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

По его мнению, в нынешнем вооруженном конфликте перед российской армией стоят задачи, аналогичные тем, что были во время войны 1941-1945 гг.

«Так же как и в те суровые дни, государственному и военному руководству приходится уже по ходу напряженной вооруженной борьбы пересматривать некоторые важнейшие военно-стратегические взгляды не только с опорой на опыт войн прошлого, но и основываясь на практике жизни», - говорится в сборнике статей по случаю 80-летия Великой Победы.

Но процесс осмысления тактики и стратегии украинских националистов, которые быстро изменяются, а также получаемый боевой опыт в ходе спецоперации позволяют совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил РФ, их оснащение, добавил Белоусов.

Проводя параллели с подвигами красноармейцев в годы ВОВ, министр обороны напомнил о выдающихся достижениях участников специальной военной операции. Он упомянул танковый экипаж боевой машины «Алеша».

«Сегодня каждому из нас памятен подвиг экипажа танка "Алеша". Летом 2023 года, отражая контрнаступление ВСУ, этот танковый экипаж в составе лейтенанта Александра Сергеевича Левакова, ефрейторов Филиппа Александровича Евсеева и Алексея Михайловича Неустроева вступил в бой с превосходящими силами противника, и не только одержал победу, но и эвакуировал экипаж другого подбитого российского танка», - уточнил Белоусов.

Немногим ранее глава оборонного ведомства сообщил, что за время СВО уже как минимум 330 бойцов удостоены звания Героя России. Суммарно свыше 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов получили различные награды.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.