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Один человек пострадал в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Подробности аварии неизвестны.
Константин Денисов 2025-05-08 02:51:06
© Фото: Carola Frentzen dpa Globallookpress

Один человек пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубе. Об этом сообщает телеграм-канал посольства РФ В Гаване.

«Посольство и Генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе г. Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован 1 человек», – говорится в сообщении.

Также представители дипмиссии добавили, что уже находятся в контакте с местными властями, туроператором и страховой компанией и готовы оказать всяческое содействие.

Подробности аварии неизвестны.

29 апреля автобус с российскими туристами вылетел с трассы в Анталье.

#в стране и мире #Куба #Туристы #автобус #Посольство РФ
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