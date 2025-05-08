Один человек пострадал в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Один человек пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубе. Об этом сообщает телеграм-канал посольства РФ В Гаване.

«Посольство и Генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе г. Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован 1 человек», – говорится в сообщении.

Также представители дипмиссии добавили, что уже находятся в контакте с местными властями, туроператором и страховой компанией и готовы оказать всяческое содействие.

Подробности аварии неизвестны.

29 апреля автобус с российскими туристами вылетел с трассы в Анталье.