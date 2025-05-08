Агитпоезд Минобороны с трофеями СВО сделал остановку в Астрахани

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в Астрахань прибыл агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации. На главном железнодорожном вокзале города развернули масштабную экспозицию.

Торжественный митинг, посвященный открытию выставки, прошел на привокзальной площади. Гостей поприветствовали губернатор области Игорь Бабушкин и руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич.

В ходе мероприятия глава региона наградил госнаградами участников специальной операции. Он вручил военнослужащим медали «За Отвагу», «За Храбрость» II степени и медаль Жукова. В свою очередь контр-адмирал Александр Гринкевич наградил местных жителей, которые помогают участникам СВО, медалями Минобороны России «За Помощь и Милосердие».

Также региональному отделению «Юнармии» передали юнармейское знамя. Отрядам движения присвоили почетные наименования, а затем состоялась церемония приема новых участников.

Завершилось торжественное мероприятие развертыванием копии знамени Победы размером 10 на 20 метров.

С творческой программой для гостей выступили фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) «Рубиновая Звезда» и коллективы Астраханской области.

Отметим, Астрахань стала 22-м городом на пути эшелона. Состав уже проделал путь в более чем 2,3 тысячи километров по территории ЮВО. 3а 75 дней он преодолеет свыше 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.