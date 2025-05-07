Агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Махачкалу

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» совершил очередную остановку в Махачкале. Тысячи жителей и гостей Республики Дагестан смогли посетить выставку, развернутую на ж/д вокзале.

На церемонии открытия выступили с приветственным словом организаторы: контр-адмирал Александр Гринкевич, участник СВО, Герой России, старший лейтенант Владислав Журавлев, представители правительства республики и муниципалитета. Также к посетителям обратился и отец первого Героя России в ходе проведения СВО капитана Нурмагомеда Гаджимагомедова, кавалер трех Орденов Мужества Энгельс Гаджимагомедов. Он отметил героизм и стойкость бойцов, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, и подчеркнул, что современное поколение должно быть примером для молодежи.

Акция проходит в канун 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Агитационный поезд посетит 75 городов и преодолеет 33 тысячи километров в 61 субъекте России. Следующая остановка состава планируется в Астрахани.

Поезд состоит из 18 вагонов. Среди них: пассажирские вагоны, вагон-багажник, четыре экспозиции трофейной техники, сцена-платформа, а также восемь тематических экспозиций, которые посвящены истории нашей Родины и подвигам ее защитников.

Ранее агитпоезд российского оборонного ведомства прибыл в город Гудермес. Он стал на пути эшелона двадцатым городом на территории Южного военного округа. Жители и гости Чеченской Республики смогли посетить посвященную 80-летию Победы в ВОВ выставку.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.