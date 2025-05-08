Частица Вечного огня, расположенного у кремлевской стены в Москве, появилась и в Каракасе. В венесуэльскую столицу ее доставили представители Народного фронта.
Церемония зажжения огня в Национальном пантеоне Венесуэлы состоялась в среду, 7 мая. Об этом сообщило министерство иностранных дел Боливарианской Республики.
«Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа», - заявили в пресс-службе министерства.
МИД Венесуэлы добавил, что Вечный огонь символизирует память о миллионах людей, которые отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом и фашизмом.
Напомним, что для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Великой Победы в Москву прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он уже провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле у них прошли переговоры, завершившиеся подписанием договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы.
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