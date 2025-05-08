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Эксперт: в РФ могут производить китайские чипы и дроны

Также в Россию могут перенести производство китайских батареек, так как у в стране добывают литий и магний.
Анастасия Бобылева 2025-05-08 17:50:12
© Фото: © Liu Kun Xinhua Global Look Press © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Россию из Китая могут перенести производства чипов и беспилотников. Такое мнение выразил в беседе со ут перенести производства чипов и беспилотников. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

«Я приведу один конкретный пример - это производство чипов. Сегодня в России колоссальный спрос на чипы, в том числе 24 наномиллиметра, и даже еще меньше, но в Китае уже начали производить 7 наномиллиметров. Поэтому у них высвобождаются мощности, которые вполне можно будет использовать в России, потому что это совершенно в спросе», - пояснил он.

Также, по его словам, можно перенести на территорию РФ производство беспилотных систем и роботов, которые у нас очень востребованы. Причем нужны они не только для военных целей, но и для гражданских. В частности, они используются в сельском хозяйстве и лесных угодьях.

Эксперт добавил, что китайские автомобили и электромобили тоже можно производить в России. Также перенести могут производство батареек, поскольку на нашей территории добываются литий и магний, а значит их не придется экспортировать.

Сегодня во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее переноса китайских производств в РФ. Он добавил, что в России для этого создадут все необходимые условия.

#Китай #Россия #бпла #кнр #наш эксклюзив #Чипы #производства
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