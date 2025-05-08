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Путин поприветствовал перенос производств из Китая в Россию

Владимир Путин отметил укрепление взаимодействия двух стран, в том числе сфере энергетики и высоких технологий.
Глеб Владовский 2025-05-08 12:47:24
© Фото: Алексей Никольский РИА Новости

Россия организует все необходимые условия для создания и переноса производств из Китая на свою территорию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», - сообщил российский лидер в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин также отметил, что Россия и Китай активно укрепляют сотрудничество в ряде сфер, в том числе энергетики и высоких технологий.

«Локомотив наших связей - энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа», - уточнил российский лидер.

Напомним, в четверг, 8 мая, Си Цзиньпин прибыл в Кремль для проведения двусторонней встречи с Путиным. Церемония встречи председателя КНР состоялась в георгиевском зале.

#Россия #Владимир Путин #кнр #китайские производства
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